LIST: Sullivan County Sheriff’s Office to auction off seized firearms

SULLIVAN COUNTY, TN (WJHL) – The Sullivan County Sheriff’s Office will soon hold a public auction for 114 seized firearms. Some of the weapons are possibly nearly 100 years old.

The auction will be held on December 9 at 10:30 a.m. at A-1 Auctions located at the old Carolina Pottery building. That’s located at 354 Shadow Town Road, across from Central High School in Blountville.

A pre-sale inspection will be held at 9:00 a.m. that morning at the same location.

The following is a list of the firearms that will be auctioned.

1 Springfield 1903 30-06

2 Remington 700 7mm

3 Ithaca Gun Co. 49 22 cal

4 Marlin 30AW 30-30 cal

5 Marlin 17V 17 cal

6 Remington 700 30-06 cal

7 Gardone Bolt Action w/Bayonet

8 Ruger M77 Mark II 25-06 cal

9 Savage Arms Model 12 22-250

10 Winchester Model 94 30-30 cal

11 Winchester Model 70 25-06 cal

12 Browning Arms 243 cal

13 Remington 770 30-06 cal

14 Ruger M77 Mark II 300 cal

15 Savage Arms Model 11OE 243 cal

16 Remington 700 25-06 cal

17 Revolution 200 30-30 cal

18 Remington 597 22 cal

19 Savage Arms 3D (Missing Bolt) 22 cal

20 Winchester 67A 22 cal

21 Marlin 25MN 22 cal

22 Henry Lever Action 22 cal

23 Ultra-Hi 200 22 cal

24 Marlin 60 22 cal

25 Henry Lever Action 22 cal

26 Ruger 10/22 22 cal

27 Browning A-Bolt 308 cal

28 Winchester 94 30-30 cal

29 Remington 597 22 cal

30 Winchester 70 300 cal

31 SA (Military) Bolt Action Model 1944

32 Henry Lever Action 17 cal

33 Marlin 60 22 cal

34 Smith & Wesson 22A 22 cal

35 Colt AR15-A2 223 cal

36 Marlin 60 22 cal

37 Norinco SKS 7.62×39 cal

38 Norinco SKS 7.62×39 cal

39 Winchester 255 22 cal

40 Remington 710 300 cal

41 Savage Arms 3C 22 cal

42 Marlin 783 22 cal

43 Springfield Savage Arms 120A 22 cal

44 Winchester 290 22 cal

45 Remington 22 cal Nylon 66

46 Unk Make Model Bolt Action

47 Herter’s Model JP 243 W/Leupold Scope

48 Mossberg 702 w/case 22 cal

49 Remington 700 22-250 cal

50 Kel-Tec P-11 9mm w/black nylon KNJ holster, 3 metal 9mm magazines

51 Winchester Model 12 12ga

52 Remington Wingmaster 12ga

53 H&R 1871 12ga

54 Sears Roebuck 200 12ga

56 Savage Arms Fox B-SE Series H 12ga

57 Remington 1100 20ga

58 W. Richards Double-Barrel 12ga

59 Bacon Arms Co. Single Barrel 12ga

61 Winchester 1300 12ga

62 Thompson C. Arms Black Diamond Express 50 cal

63 Savage Arms 66E 12ga

64 Wards Western Field 60 16ga

65 Western Arms Corp. Double Barrel 12ga

66 Remington 1100 12ga

67 Winchester 1400 12ga

68 Mossberg 88 12ga

69 Winchester Pump Action 12ga

70 Winchester 37A 20ga

71 FIE 410ga

72 Unk Make Model Break Away

73 Mossberg 500 12ga

74 Marlin 200 410ga

75 Excel Break Away 20ga

76 Forehand Arms Co. Break Away 12ga

77 Smith & Wesson 916-A 20ga

78 Winchester 1200 12ga

79 Savage Arms Double Barrel 12ga

80 Featherlight 51 12ga

81 Mossberg Pump Action 410ga

82 Savage Arms Stevens Model 95 12ga

83 Remington Arms 870 20ga

84 Remington 870 12ga

85 Mossberg 500A 12ga

86 New England Firearms Break Away 410ga

87 J. Stevens Arms Co. Double Barrel 16ga

88 Springfield Arms Co. 1929 12ga

89 Winchester 12 12ga

90 Winchester 12 12ga

91 Mossberg 500 12ga

92 Essex Arms Co. Automatic 45 cal

93 Burgo 108S 32 cal

94 Smith & Wesson Model 38 .38 cal

95 RG Ind. RC23 22 cal

96 RG Ind. RG14 22 cal

97 Ruger Mark II 22 cal

98 Hi-Standard Sentinel R-103 22 cal

99 A. Uberti Thunderer 45 cal

100 High Standard Double-Nine 22 cal

101 H&R 929 22 cal

102 Taurus Revolver 357 cal

103 Smith & Wesson 22A-1 22 cal

104 Smith & Wesson 22A-1 22 cal

105 Hi-Point C9 9mm

107 Dan Wesson Arms Revolver 357 cal

109 Kel-Tec 9mm

110 Rossi Rifle

111 S&W Airweight .38 SPL + P

112 Hi-Point .380

113 Century International Arms AK-47 Mod: M70B1

114 Smith & Wesson M&P15

For more details, click here.