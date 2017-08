ETSU Football releases depth chart

JOHNSON CITY, Tenn. (Aug. 22, 2017) – East Tennessee Football head coach Carl Torbush and his staff released the first installment of the Buccaneers’ depth chart on Tuesday.

ETSU’s depth chart features 35 players on offense, 32 on defense and 10 on special teams.

BELOW IS THE BREAKDOWN BY CLASS OF THE OFFENSE:

Redshirt Seniors – 2

Seniors – 2

Redshirt Juniors – 11

Juniors – 4

Redshirt Sophomores – 10

Sophomores – 1

Redshirt Freshmen – 5

BELOW IS THE BREAKDOWN BY CLASS OF THE DEFENSE:

Redshirt Seniors – 1

Seniors – 3

Redshirt Juniors – 7

Juniors – 3

Redshirt Sophomores – 5

Sophomores – 6

Redshirt Freshmen – 3

Freshmen – 4

BELOW IS THE BREAKDOWN BY CLASS OF THE SPECIAL TEAMS:

Seniors – 1

Redshirt Juniors – 3

Juniors – 3

Redshirt Sophomores – 2

Sophomores – 1

SEASON OPENER

ETSU opens its 2017 season on Saturday, Sept. 2 when the Buccaneers host Limestone at 7 p.m. inside the new on-campus stadium.

DEPTH CHART…

OFFENSE

LT #68 Michael Scates (6-5, 290, RJr.)

#79 Cameron Parker (6-6, 291, RFr.)

#76 Cody Cornelius (6-6, 287, Jr.)

LG #65 Ben Blackmon (6-3, 294, RSo.)

#69 Sammy Hall (6-4, 298, RSr.)

C #57 Matt Pyke (6-2, 302, RJr.)

#77 Garrett Curtis (6-2, 310, RSo.)

RG #62 Mason McNutt (6-4, 275, RSo.)

#67 Myles Smith (6-5, 303, RSo.)

RT #70 Alex Rios (6-5, 295, Sr.)

#72 Eddie Gajardo (6-6, 291, RFr.)

QB #7 Austin Herink (6-3, 209, RJr.)

#19 Nick Sexton (6-3, 204, RJr.)

#12 Dylan Wieger (6-3, 235, RSo.)

TB #6 Jajuan Stinson (5-9, 186, RJr.)

#3 Dontavius Monroe (5-8, 186, So.)

#15 Falon Lee (5-10, 203, RSr.) / #27 Matt

Thompson (5-11, 227, RJr.)

#36 Blake Rodgers (6-1, 223, RFr.)

FB #48 Haddon Hill (6-1, 230, RSo.)

#84 Justin Gilliam (6-2, 228, Jr.)

TE #87 Dylan Dockery (6-2, 226, RJr.)

#42 Evan Wick (6-4, 249, Jr.)

X #9 Drake Powell (6-2, 200, RJr.)

#88 Braxton Richburg (6-0, 181, RFr.)

#17 Quan Harrison (5-10, 183, RSo.)

Y #86 Kobe Kelley (6-2, 184, Jr.)

#20 Andrew Heyward (6-0, 175, RSo.)

#80 Hunter Wike (6-2, 189, RJr.)

#26 Artevius Smith (5-10, 172, RFr.)

Z #4 Vincent Lowe (5-9, 181, Sr.)

#89 Anthony Spagnoletti (6-2, 188, RSo.)

#21 Jack Shoulders (6-0, 184, RSo.)

#18 Malik Styles (5-10, 176, RJr.)

DEFENSE

DE #45 Nasir Player (6-6, 247, RSo.)

#49 Jason Maduafokwa (6-3, 256, RSo.)

#94 Olajuwon Pinkelton (6-7, 236, RFr.)

NT #97 Tremond Ferrell (6-2, 288, Jr.)

#90 Ferguierson Charles (5-11, 288, RSr.)

#51 Austin Rowan (6-1, 265, So.)

DE #91 Chris Bouyer (6-2, 278, Jr.)

#92 Joe Pittman (6-5, 247, RSo.)

#55 Devon Johnson (6-3, 267, RSo.)

LB #99 Blake Bockrath (6-6, 224, RFr.)

#11 Trey Quillin (6-2, 235, RJr.)

#52 Spencer Brien (6-0, 225, RJr.)

LB #29 Jevon Gooden (5-10, 181, Sr.)

#10 Austin Gatewood (6-1, 225, RJr.)

#24 Alonzo Francois (5-9, 197, RJr.)

LB #8 River Boruff (6-2, 228, RJr.)

#32 JD Griffin (6-3, 233, So.)

#19 Christian Gibson (6-1, 200, RSo.)

LB #40 Dylan Weigel (6-0, 220, RJr.)

#54 Colton Lakes (6-5, 225, RFr.)

#22 Zack Yancey (5-11, 210, Fr.)

CB #25 Daren Ardis (5-10, 169, Sr.)

#4 Karon Delince (5-9, 170, Fr.)

FS #31 Paul Hunter (5-11, 183, Sr.)

#14 Tyree Robinson (5-11, 177, Fr.)

#16 Ja’Vonte Williams (5-11, 171, So.)

SS #2 Kaman Cooper (6-2, 205, So.)

#33 Tony Mitchell (5-11, 187, So.)

#6 Titus Tucker (6-2, 215, Fr.)

CB #13 Jeremy Lewis (5-11, 174, So.)

#1 Domenique Williams (5-10, 160, Jr.)

SPECIAL TEAMS

KO #96 Landon Kunak (6-2, 184, RSo.)

#85 JJ Jerman (5-10, 174, Jr.)

FG #85 JJ Jerman (5-10, 174, Jr.)

#37 Joe DeFatta (5-8, 176, RJr.)

P #46 Marion Watson (6-2, 160, Jr.)

#96 Landon Kunak (6-2, 184, RSo.)

#85 JJ Jerman (5-10, 174, Jr.)

LS #56 Adam Mullins (6-0, 230, RJr.)

#71 Dustin Nickle (6-2, 226, RSo.)

H #19 Nick Sexton (6-3, 204, RJr.)

#46 Marion Watson (6-2, 160, Jr.)

KR #1 Domenique Williams (5-10, 160, Jr.)

#13 Jeremy Lewis (5-11, 174, So.)

PR #1 Domenique Williams (5-10, 160, Jr.)

#4 Vincent Lowe (5-9, 181, Sr.)